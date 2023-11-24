طارق الشناوي: مسلسل سفاح الجيزة وش السعد على أحمد فهمي.. وأثبت جدارته

أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن أحمد فهمي ممثل قادر على أداء كل الأدوار وليس الكوميدي فقط، قائلا: "شايف أحمد فهمي ممثل قادر على أداء كل الأدوار، مش بس الكوميدي، وشايف إنه أحسن الثلاثة، ككاتب، وعنده قدرة على الكتابة، وله أعمال منفردة".

وأضاف طارق الشناوي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أحمد فهمي أثبت جدارته في مسلسل السفاح بمساحات كثيرة قادمة، متابعا: "سفاح الجيزة وش السعد على أحمد فهمي، وفي نفس الوقت عمل مستر إكس، وكان ناجح جدا، وهو لقى النجاح مرتين".

وأشار طارق الشناوي إلى أن: “أحمد فهمي نجح على المنصة والسينما، ولو يمثل أعمالا من تأليفه؛ هتبقى إضافة قوية بالنسبة له”.