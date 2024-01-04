ارتفاع كبير لـ الدولار عالميا بعد إعلان خطير من الفيدرالي الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، وسط إعادة تقييم التوقعات بشأن حجم التخفيض الذي سيجريه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة هذا العام.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع الدولار الأمريكي 0.03% إلى 102.43، مقابل سلة من العملات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 102.73 الذي سجله خلال الجلسة السابقة.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين إلى 143.90 قبل أن يصل في أحدث التداولات إلى 143.75، بعدما قفز بأكثر من 0.9% مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة في أفضل يوم له منذ أكتوبر.

الفيدرالي يكشف موعد خفض سعر الفائدة الأساسي

وفي وقت سابق، قالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن خفض سعر الفائدة الأساسي ممكن هذا العام.

وخلص أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في التقرير عن الاجتماع المنعقد في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر 2023، إلى أن خفض سعر الفائدة سيتم “على الأرجح” في عام 2024، لكنهم لم يذكروا تفاصيل متى يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة.

ولفت محضر الاجتماع الانتباه إلي “الدرجة المرتفعة بشكل غير عادي من عدم اليقين فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة”.

وجاء في التقرير: “عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند أو بالقرب من ذروته في دورة التشديد هذه، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن مسار السياسة الفعلي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد”.