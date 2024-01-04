عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو بالبرلمان الأوروبي: اختفاء حلف الناتو سوف يفيد القارة العجوز

حلف الناتو
حلف الناتو

قال عضو البرلمان الأوروبي عن أيرلندا، ميك والاس، اليوم الخميس، إن اختفاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”، سوف يفيد أوروبا.

وأضاف والاس، أن “أوروبا ستكون في وضع أفضل عندما تتوقف آلة الحرب التابعة لحلف شمال الأطلسي عن الوجود".

وأوضح عضو البرلمان الأوروبي، أن حلف شمال الأطلسي ليس لديه أي شيء جيد يقدمه لمواطني الاتحاد الأوروبي أو أي شخص آخر.

وفي وقت سابق، قال الجنرال المتقاعد في الجيش البريطاني، هاميش دي بريتون جوردون، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قد يرسل قوات إلى أراضي أوكرانيا إذا واجهت القوات المسلحة الأوكرانية مشاكل كبيرة في الجبهة.

جنرال بريطاني يكشف عن شروط دخول قوات الناتو إلى أوكرانيا

بسبب القصف الروسي.. اجتماع طارئ لمجلس أوكرانيا - الناتو

وفي مقابلة مع قناة “TalkTV”، قال جوردون، إن “حلف الناتو قد يذهب إلى الحرب مع روسيا في السنوات القليلة المقبلة إذا حدث خطأ ما في الصراع الأوكراني”.

وأضاف: “لقد فعل الغرب كل شيء من أجل القوات المسلحة الأوكرانية، باستثناء إدخال قواته.. من الممكن أنه إذا بدأت روسيا في إحراز تقدم جاد، فسيتعين على حلف شمال الأطلسي والحلفاء الغربيين مثل أستراليا إعادة النظر في موقفهم”.

حلف شمال الأطلسي الناتو البرلمان الأوروبي أوكرانيا اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

اعملوا فيديو وافضحوه | طلب عاجل من بسمة وهبة على الهواء

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

موضوعات متعلقة

كوريا الشمالية تحذر من اندلاع حرب في عام 2024

تحرك عاجل من إيران بعد تفجيرات كرمان

انفجارات قوية تهز قاعدة التنف الأمريكية في سوريا

لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.. دعوات في أوكرانيا للإطاحة بـ زيلينسكي

جنرال بريطاني يكشف عن شروط دخول قوات الناتو إلى أوكرانيا

مسئول أمريكي يؤكد تورط إسرائيل في اغتيال صالح العاروري

الأرجنتين تطالب بريطانيا بإعادة جزر فوكلاند

تحذير عاجل من البيت الأبيض بشأن الإغلاق الحكومي

ترشيحاتنا

ليست صدقة.. أوكرانيا: ليس لدينا خطة بديلة حال توقف المساعدات الأمريكية

المكتب الإعلامي في غزة يكشف جرائم مروعة للاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين

أسعار الكهرباء 2024.. انفوجراف يقدم 12 نصيحة لتقليل الفاتورة

بعد شهر رمضان.. حقيقة زواج مصطفى شعبان ومديرة أعمال عمرو دياب السابقة

بعد خلاف 3 سنوات.. التفاصيل الكاملة لـ صلح أصالة وأنغام

حاجة مُستفزة.. مهيب عبد الهادي يعلق على اختيارات فيتوريا للاعبي المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

رفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها بالأبيض| شاهد

فيديو

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ