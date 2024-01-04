كوريا الشمالية تحذر من اندلاع حرب في عام 2024

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، أن مخاطر اندلاع صراع في شبه الجزيرة الكورية في عام 2024 ستكون مرتفعة بشكل خاص.

وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية، أن “خطر الصراع بلغ أعلى مستوياته هذا العام”، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى تصرفات الولايات المتحدة واليابان والقوى الغازية الأخرى في المنطقة.

ولفتت إلى أن “المناورات العسكرية التي تقوم بها دول أخرى في المنطقة تشكل استفزازًا على نطاق غير مسبوق”.

وفي الوقت نفسه، أجرى الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع كوريا الديمقراطية لزيادة الاستعداد القتالي.