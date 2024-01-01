كوريا الشمالية تطلق تحذيرا من تسونامي على الساحل الشرقي بعد زلزال اليابان

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن سلطات كوريا الشمالية أطلقت تحذيرًا من تسونامي على الساحل الشرقي للبلاد وذلك بعد زلزال اليابان.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن زلزالاً ضرب وسط اليابان بقوة 7.4 درجة على مقياس "ريختر"، وسط توقعات بحدوث موجات تسونامي وسط البلاد وعند الساحل الغربي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى وجود اعتقاد بأن موجات تسونامي وصلت بالفعل إلى ساحل مقاطعتي نيجاتا وتوياما، وجزيرة سادو، وشبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا، ومن المتوقع أن يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار.

وقالت وكالة الأرصاد اليابانية، إن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات.