سرايا القدس تتبني هجوم صاروخي على عسقلان في غلاف غزة

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنها قصفت مستوطنة "عسقلان" في غلاف غزة الشمالي برشقة صاروخية مركزة.

ومنذ قليل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعتراضت صاروخين في سماء عسقلان بغلاف غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس أنها دكت الحشود العسكرية لـ الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المحطة بـ خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس عبر صفحتها على تليجرام، إنها قصفت أيضا التحشدات العسكرية الإسرائيلية في منطقة المحطة في خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب سرايا القدس عن خوضها لاشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.