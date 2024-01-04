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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان يعلن حصيلة ضحايا الزلازل المدمرة

زلزال اليابان
زلزال اليابان

أعلن رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، مقتل 78 شخصًا وإصابة 29 شخصًا بجروح خطيرة، و231 شخصًا آخرين بإصابات طفيفة بعد سلسلة الزلازل القوية التي وقعت في في محافظة إيشيكاوا.

وكانت وكالة “كيودو” للأنباء، أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن عدد المفقودين بعد سلسلة الزلازل القوية التي وقعت في الأول من يناير في محافظة إيشيكاوا اليابانية ارتفع إلى 79 شخصا.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

الكشف عن عدد المفقودين جراء الزلازل القوية في اليابان

الملك سلمان يعزي إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال المدمر

وتعيش اليابان في حذر، حيث يتوقع العلماء، أنه من الممكن أن يكون الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية، الاثنين، أدى إلى تحرك الأرض في منطقة نوتو القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 1.3 متر إلى الغرب.

اليابان زلزال كيشيدا

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