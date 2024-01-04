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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن عدد المفقودين جراء الزلازل القوية في اليابان

اليابان
اليابان

أفادت وكالة “كيودو” للأنباء، بأن عدد المفقودين بعد سلسلة الزلازل القوية التي وقعت في الأول من يناير في محافظة إيشيكاوا اليابانية ارتفع إلى 79 شخصا.

بدوره، دعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مرة أخرى جميع الخدمات المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير للبحث وإنقاذ الأشخاص.

وشدد كيشيدا، على أهمية التسليم الفوري للأغذية والبطانيات والوقود والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المناطق المتضررة.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

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وتعيش اليابان في حذر، حيث يتوقع العلماء، أنه من الممكن أن يكون الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية، الاثنين، أدى إلى تحرك الأرض في منطقة نوتو القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 1.3 متر إلى الغرب.

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