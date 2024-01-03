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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الزلازل العنيفة.. تسرب مياه مشعة في محطة للطاقة النووية بـ اليابان

اليابان
اليابان

أفادت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، اليوم الأربعاء، بأن الزلازل العنيفة التي ضربت اليابان تسببت في تسرب المياه المشعة من برك التبريد في مفاعلين في محطة كاشيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية بمحافظة نيجاتا.

وأوضحت “جلوبال تايمز”، أن التسرب وقع في برك التبريد في الطوابق العليا من المفاعلات رقم 7 ورقم 2 في محطة كاشيوازاكي - كاريو.

وأضافت: “تحتوي هذه المياه على مواد مشعة، ويتم حاليا قياس مستويات الإشعاع”.

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وفي عام 2021، تم حظر أقوى محطة للطاقة النووية في اليابان، كاشيوازاكي كاريوا، من العمل بسبب انتهاكات السلامة التي تم تحديدها في المؤسسة.

اليابان نيجاتا زلزال

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