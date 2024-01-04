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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«صحة مطروح»: توقيع الكشف على 835 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية أم الرخم

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم ضمن أعمال القافلة الطبية المجانية لأهالي قرية أم الرخم الكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية المختلفة خلال يومي 1 و 2 يناير.

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وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 292 منتفعًا ومنتفعة وصرف العلاج بالمجان حيث سجلت عيادة الباطنة 74 حالة وعيادة الجراحة 30 حالة وعيادة الأطفال 130 حالة وعيادة النسا 19 حالة وعيادة تنظيم الأسرة 13 حالة وعيادة الأسنان 26 حالة.
وأشار تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 32 منتفعا وخدمات المعمل لعدد 43 منتفعا والأشعة لعدد 2 منتفع والتثقيف الصحي لعدد 154 منتفعا.
الجدير بالذكر أنه تم انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية بقرية ابو غليله التابعة لمدينة براني غرب مطروح اليوم ٣-٤ يناير الجاري لتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة.


وأكد أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار قوافل الدعم الطبي والعلاجي بجميع مناطق المحافظة خاصة المناطق النائية والأكثر احتياجًا واستمرارًا لعمل القوافل الطبية المجانية ضمانًا لحياة كريمة وفق توجيهات القيادة السياسية والتي تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا للخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

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