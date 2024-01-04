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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى في المنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات ومدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


شنت مديرية الطب البيطرى حملات مكبرة برئاسة الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية للمرور على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة.

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وأسفرت عن تحرير (28) محضر جنح وذلك لمخالفة أحكام القانون بإجمالى مضبوطات تزيد عن (2)طن و(873) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر الحالى ، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
 

 وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين  في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى و إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحملات الرقابية المفاجئة السلع الغذائية تصنيع منتجات اللحوم حماية المستهلك

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