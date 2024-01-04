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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه بالعياط

عودة المياه
عودة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من إصلاح  الكسر المفاجئ بخط المياه قطر ٨٠٠ مم بمنطقة العياط.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم إعادة ضخ المياه للمواطنين، وذلك بعد إنهاء أعمال الإصلاح لتصل تدريجياً لقرى :" بمها، اللشت، السعودية، أبو العباس، الناصرية، كفر طرخان، القطوري، كفر جرزا، الرقة، جرزا".

جدير بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

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