انتظام امتحانات نصف العام بمدارس القاهرة بلا شكاوى.. ومنع الموبايل باللجان

أجرى أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولة تفقدية اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/٤ ، لمتابعة سير امتحانات نصف العام 2024 في مدرسة مصر المستقبل المتميزة للغات

حيث تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، لجان إمتحانات نصف العام 2024 لصفوف النقل للمرحلتين الإبتدائية و الإعدادية



حيث أدى اليوم طلاب الصف الأول و الثانى للمرحلة الإعدادية امتحانات نصف العام 2024 فى مادتى ( التربية الدينية ، التربية الفنية)

بينما أدى طلاب الصف الرابع الإبتدائي امتحانات نصف العام 2024 فى مادتى ( العلوم وتكنولوجيا)

وادى طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي امتحانات نصف العام 2024 فى مادتى( علوم ومهارات.،رياضيات)

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية وعدم أستخدام التليفون المحمول للطلاب والمعلمين .

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن إمتحانات الفصل الدراسي الأول أنتظمت اليوم وفق الجداول المعلنة والمعتمدة .



وأشاد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بإنضباط العملية الإمتحانية مؤكداً توفير الجو الملائم للطلاب

و أطلع مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة على أوراق الإمتحانات والتأكد من المواصفات الفنية للورقة وجودة طباعتها.

وقام أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتحاور مع الطلاب حول مستوى الإمتحان ومناقشتهم فيه.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم السماح بتأجيل امتحانات نصف العام لطلاب المدارس المصابين بأي أعراض لأمراض معدية مثل الجديري المائي، بحيث يؤدي الطالب المصاب امتحاناته بشكل مؤجل في الترم الثاني، في حالة احتياج حالته لذلك وفقا لتوصيات الزائرة الصحية الموجودة في المدرسة.

وفي إطار حديثها عن ظهور أي أمراض معدية سواء الجديري المائي أو غيره في أي مدرسة أثناء سير امتحانات نصف العام، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حالة اكتشاف أعراض خفيفة تسمح بأداء الطالب للإمتحان بدون تأجيل ، سيتم عزله في لجنة خاصة - إذا رأت الزائرة الصحية عدم خطورة ذلك - ليكون بعيدا عن زملائه لأداء الامتحان؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنها وجهت تعليماتها الروتينية المعتادة لجميع مدارس الجمهورية، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة طوال فترة امتحانات نصف العام للحفاظ على سلامة الطلاب من الامراض المعدية المصاحبة لفصل الشتاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس ملتزمة بتنبيهات توفير النظافة والتهوية الجيدة في جميع لجان امتحانات نصف العام، كما تم التنبيه على الطلاب بأن يلتزم كل طالب باستخدام أدواته الشخصية فقط ، وبعض المدارس نصحت الطلاب بارتداء الكمامات.

وكان شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الجديري المائي لم ينتشر بين طلاب المدارس بشكل مخيف مثلما اعتقد البعض وانه لا داعي للقلق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت حالة واحدة مصابة بمرض الجديري المائي في إحدى المدارس وبناءا عليه حذرت المديريات التعليمية في خطاب رسمي من خطورة انتشار الجديري المائي في المدارس وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشاره بين طلاب المدارس ، قائلا “إجراءات عادية والوضع مش خطير”.

وشدد “زلطة”، على أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة لمتابعة اي خطر يهدد سلامة طلاب المدارس ، مشيراً إلى توفير زائرة صحية في كل مدرسة للتعامل مع اي اعراض تظهر على الطلاب

لجان امتحانات نصف العام 2024

لجان امتحانات نصف العام 2024

لجان امتحانات نصف العام 2024

لجان امتحانات نصف العام 2024

لجان امتحانات نصف العام 2024

لجان امتحانات نصف العام 2024