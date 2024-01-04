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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"النعماني" يناقش بمجلس النواب رؤية جامعة سوهاج للأنشطة الاقتصادية

صدى البلد

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في جلسة نقاشية عقدتها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، حول مقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية لمحافظة سوهاج لتوطين الصناعة وإحلال الواردات.

وذلك بالتعاون بين المحافظة والجامعة، وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وأكد "النعماني" أن الجامعة  تعد بيت خبرة متميز ومنارة للعلم والثقافة لامتلاكها العلماء والباحثين المتميزين القادرين على قيادة عجلة التنمية في كافة المجالات، مضيفاً أن الجامعة تقدم العديد من الإستشارات الهندسية في معظم المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها داخل المحافظة، عن طريق مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بالجامعة.

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والذي يهتم بتقديم الخدمات الهندسية المبتكرة ذات الجودة العالية فى مختلف تخصصات العلوم الهندسية لخدمة وتنمية المجتمع، من خلال الخبرات الهندسية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، إلي جانب أنه يوجد ١٤ عضو هيئة تدريس بالجامعة يعمل كـ استشاري بالمحافظة في مختلف المجالات ودون مقابل.

وأضاف "النعماني" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رؤية الجامعة في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى امكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها، مشيراً إلي أن مجال البحث العلمى شهد طفرة متميزة بالجامعة والذي جاء نتيجة الإهتمام بالمعامل البحثية وتطويرها.

وتحديث الأجهزة العلمية، وتوفير متطلبات البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تحسين البنية المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات بالجامعة، مضيفاً أنه سيتم موافاة اللجنة بالأبحاث العلمية والمشروعات للاستفادة منها في إقامة مناطق صناعية جديدة.

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