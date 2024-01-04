الأمم المتحدة تعلق على التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

علق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قال تورك، إنه “قلق للغاية من هذه التصريحات”، مضيفا أن “القانون الدولي يحظر التهجير القسري للأشخاص داخل الأراضي المحتلة”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعربت عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها: "تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وفي وقت سابق من اليوم، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالمواقف الدولية المتعاقبة الرافضة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة.