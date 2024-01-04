محافظ دمياط: نحرص على تحقيق التنمية بقطاع الاستزراع السمكي

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على وضع محاور محددة لتحقيق التنمية بقطاع الاستزراع السمكي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض - عبر تقنية زووم اليوم الخميس - مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكي، بحثت فيه أبرز محاور النتائج الأولية للدراسة الحقلية للمزرعة السمكية بالرطمة لزيادة معدلات الإنتاج.

وناقشت آخر ما توصلت إليه الدراسات التي شملت مصادر الري وأحواض الاستزراع السمكي، وأيضًا محاور التطوير الحالي الذي يشمل 160 فدانا كمرحلة أولى.

وتم استعراض أهم التوصيات التي حددتها الدراسة للخروج بمشروع تطوير متكامل يحقق استراتيجية تتوافق مع المتطلبات الحديثة والمواصفات الفنية من أجل تحقيق أفضل الممارسات للتشغيل الأمثل للمزرعة وزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها.