مصر والبحرين تبحثان سبل التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، بمقر الوزارة اليوم، ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين لبحث سبل التعاون.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، جرى خلال اللقاء، بحث مسارات العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تعاون وتنسيق مشترك إزاء مختلف القضايا.

كما تم بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، هذا إلى جانب مناقشة عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، حضر اللقاء السفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزير الخارجية البحرينية.