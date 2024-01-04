عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار النفط وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة، اليوم الخميس، مواصلا مكاسبه بفعل المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط بعد تعطل حقل نفط في ليبيا وتصاعد التوترات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع خام برنت 61 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 78.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 73.44 دولار.

وأدت احتجاجات محلية إلى وقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا. وكان هذا الحقل، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفاً متكرراً للاحتجاجات.

وقال يب جون رونج، استراتيجي السوق في “IG”، إن “التقاء العناوين الرئيسية حول التوترات الإضافية في البحر الأحمر والإغلاق الكامل لحقل الشرارة النفطي الليبي بسبب الاحتجاجات المحلية قد جدد المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط العالمية”.

دراجون أويل الإماراتية تعلن بدء إنتاج النفط من حقل الوصل بـ مصر

8.3 مليار دولار إيرادات العراق من النفط في ديسمبر 2023

وارتفع كلا الخامين القياسيين نحو 3% أمس الأربعاء ليستقر على ارتفاع للمرة الأولى في خمسة أيام. كما وجد النفط دعمًا من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بمقدار 7.4 مليون برميل، وهو ضعف الانخفاض المتوقع.

اسعار النفط الشرق الاوسط ليبيا النفط إسرائيل حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة للزوج المتهرب من النفقة وحالة واحدة لعدم التنفيذ

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

موضوعات متعلقة

من هو الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس وزراء الكويت الجديد؟

سيناتور بالكونجرس يشكك في قدرة بايدن على ضمان أمن الحدود الأمريكية

«طيران كندا» تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب

رئيس لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية: أكثر من مليون نازح خرجوا من غزة

الأمم المتحدة تعلق على التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

لبحث التحركات المقبلة.. اجتماع عاجل في إيران بعد هجوم كرمان

كتيبة طولكرم تعلن تفجير سيارة مفخخة في قوة تابعة لجيش الاحتلال

خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 44 جنديا بمعارك غزة

ترشيحاتنا

طليق آيتن عامر يحرر محضرا ضد والدتها.. اعرف عقوبة السب والقذف بالقانون

أحمد حسن: زيادة قيمة جوائز بطولة كأس أمم أفريقيا

إنهاء الهيمنة.. 16 دولة جديدة تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

في المواقع والحقول| إرشاد المزراعين والمربين بالمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بالمحافظات

مصر والبحرين تبحثان سبل التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع فرجاني ساسي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ولافته في أحدث ظهور | شاهد

السعر صادم.. شاهد | فستان بلقيس في رأس السنة

جمال شعبان يكشف الوصايا العشر للتخلص من الكرش نهائيا

فيديو

التعليم تعلن انتشار مرض خطير بين طلاب المدارس المصرية.. وقرار عاجل

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ