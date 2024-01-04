ارتفاع كبير في أسعار النفط وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة، اليوم الخميس، مواصلا مكاسبه بفعل المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط بعد تعطل حقل نفط في ليبيا وتصاعد التوترات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع خام برنت 61 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 78.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 73.44 دولار.

وأدت احتجاجات محلية إلى وقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا. وكان هذا الحقل، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفاً متكرراً للاحتجاجات.

وقال يب جون رونج، استراتيجي السوق في “IG”، إن “التقاء العناوين الرئيسية حول التوترات الإضافية في البحر الأحمر والإغلاق الكامل لحقل الشرارة النفطي الليبي بسبب الاحتجاجات المحلية قد جدد المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط العالمية”.

وارتفع كلا الخامين القياسيين نحو 3% أمس الأربعاء ليستقر على ارتفاع للمرة الأولى في خمسة أيام. كما وجد النفط دعمًا من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بمقدار 7.4 مليون برميل، وهو ضعف الانخفاض المتوقع.