عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعتزم حفر 7 آبار جديدة في 2026

دراجون أويل الإماراتية تعلن بدء إنتاج النفط من حقل الوصل بـ مصر

أرشيفية
أرشيفية

بدأت شركة دراجون أويل الإماراتية، إنتاج النفط الخام من حقل الوصل، وهو أول اكتشاف نفطي للشركة المملوكة للدولة في مصر.

وقالت الشركة في بيان، إن “حقل الوصل، الذي تم اكتشافه في عام 2021، لديه احتياطي نفطي يزيد على 95 مليون برميل”، مشيرة إلى أنها بدأت المشروع بخطط “للإنتاج المبكر” باستثمار إجمالي قدره 200 مليون دولار.

منصة إنتاج بحرية

وأوضحت أن “المشروع يتضمن إنشاء منصة إنتاج بحرية جديدة وتمديد خط إنتاج وخط كهرباء لتشغيل مضخات إنتاج النفط”.

كما يتضمن مشروع حقن المياه للحفاظ على معدلات إنتاج عالية.

وقالت “دراجون أويل”، إنها “تهدف إلى استكمال أعمال تطوير حقل الوصل في أقرب وقت ممكن”، موضحة أنها “تخطط لربط البئر الثاني جنوب بيلايم 293-6 بخط الإنتاج بحلول منتصف يناير، لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 3000 برميل من النفط الخام يوميا، وزيادة إنتاج المنصة إلى 6000 برميل من النفط الخام يوميا”.

8.3 مليار دولار إيرادات العراق من النفط في ديسمبر 2023

تراجع أسعار النفط 20% في الربع الأخير من 2023

وأكدت أنها تعتزم حفر سبعة آبار جديدة بحلول عام 2026 والوصول إلى 15 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط الخام من حقل الوصل.

ودراجون أويل، وهي شركة تابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية المملوكة للدولة، هي شركة للتنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما.

وتعمل شركة “دراجون أويل”، في تركمانستان ومصر والعراق.

مصر حقل الوصل شركة دراجون أويل النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

موضوعات متعلقة

لبنان.. حزب الله يستهدف 3 مواقع لـ الاحتلال الإسرائيلي على الحدود

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بوسط قطاع غزة

شاهد.. لحظة قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد

رجل ميت.. تفاصيل صادمة عن حياة الرئيس الأوكراني زيلينسكي

نداء عاجل من حماس للشعوب العربية والإسلامية

رسميا.. الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس وزراء الكويت

حركة النجباء العراقية تتهم أمريكا بقصف مقر للحشد الشعبي في بغداد

أنباء عن وقوع حادث جديد في كرمان بعد يوم من التفجيرات

ترشيحاتنا

البنك المركزي: تراجع الاستثمارات بأذون الخزانة لـ4.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023

محمد دحلان: أشكر الرئيس السيسي لرفضه تهجير الفلسطينيين

جلسة للمنتخب للتعريف بالمنشطات استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية

اجتماع عاجل بـ «التعليم» لبحث استعدادات عقد الحوار المجتمعي لتطوير الثانوية العامة

أسعار فولكس فاجن جولف 2024 الهاتشباك الجديدة

رمضان السيد: صلاح تخطى جميع نجوم العالم.. ولاعب مخلص لـ منتخب مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الهواء.. الذباب يتسبب في ورطة لـ مذيع كويتي

ظهور صادم لـ عمرو سعد عبر إنستجرام .. شاهد

فنانة بولندية تبيع رسومات من صنع «الكلاب الآلية» بهذا المبلغ| شاهد

وصلة رقص لابنة عمرو دياب برفقة صديقاتها |شاهد

فيديو

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ