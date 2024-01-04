دراجون أويل الإماراتية تعلن بدء إنتاج النفط من حقل الوصل بـ مصر

تعتزم حفر 7 آبار جديدة في 2026

بدأت شركة دراجون أويل الإماراتية، إنتاج النفط الخام من حقل الوصل، وهو أول اكتشاف نفطي للشركة المملوكة للدولة في مصر.

وقالت الشركة في بيان، إن “حقل الوصل، الذي تم اكتشافه في عام 2021، لديه احتياطي نفطي يزيد على 95 مليون برميل”، مشيرة إلى أنها بدأت المشروع بخطط “للإنتاج المبكر” باستثمار إجمالي قدره 200 مليون دولار.

منصة إنتاج بحرية

وأوضحت أن “المشروع يتضمن إنشاء منصة إنتاج بحرية جديدة وتمديد خط إنتاج وخط كهرباء لتشغيل مضخات إنتاج النفط”.

كما يتضمن مشروع حقن المياه للحفاظ على معدلات إنتاج عالية.

وقالت “دراجون أويل”، إنها “تهدف إلى استكمال أعمال تطوير حقل الوصل في أقرب وقت ممكن”، موضحة أنها “تخطط لربط البئر الثاني جنوب بيلايم 293-6 بخط الإنتاج بحلول منتصف يناير، لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 3000 برميل من النفط الخام يوميا، وزيادة إنتاج المنصة إلى 6000 برميل من النفط الخام يوميا”.

وأكدت أنها تعتزم حفر سبعة آبار جديدة بحلول عام 2026 والوصول إلى 15 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط الخام من حقل الوصل.

ودراجون أويل، وهي شركة تابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية المملوكة للدولة، هي شركة للتنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما.

وتعمل شركة “دراجون أويل”، في تركمانستان ومصر والعراق.