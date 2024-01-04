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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية: أكثر من مليون نازح خرجوا من غزة

نزوح أهالي غزة
نزوح أهالي غزة

قال رئيس لجنة الطوارئ بـ رفح الفلسطينية اكتور مروان الهمص، اليوم الخميس، إنه وصل إلى رفح أكثر من مليون نازح من أهالي قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك عجزًا في الخدمات الصحية والإنسانية في المدينة.

وأضاف رئيس لجنة الطوارئ بـ رفح: "نوجّه نداء استغاثة ونطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى والمصابين للعلاج بالخارج". 

كما طالب الهمص برفع عدد شاحنات المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة إلى أكثر من 500 يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الطوارئ بـ رفح: "نحن بحاجة إلى 50 ألف خيمة بشكل عاجل لإيواء أهلنا النازحين إلى رفح".

أعلن مسئول بوزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 14 فلسطينياً بينهم 9 أطفال في قصف إسرائيلي غربي خان يونس.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قال إن جيش الاحتلال إسرائيلي كرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة.

ووفقا للمكتب الإعلامي في بيان له، قام جيش الاحتلال الإٍسرائيلي بقصف المدنيين الذين تركوا منازلهم وارتكاب مجازر بحقهم، لافتاً إلى أن هذا الأمر تكرر أكثر من 48 مرة في محافظات قطاع غزة.

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