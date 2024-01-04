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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«طيران كندا» تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب

«طيران كندا» تلغي
«طيران كندا» تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن شركة طيران كندا ألغت كل رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثامن من أبريل المقبل.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن سحب إسرائيل لقواتها من غزة يشير إلى أنها “تستمع” إلى واشنطن، التي طالما حثت تل أبيب على التحول إلى عمليات عسكرية منخفضة الشدة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي أنه سيسحب خمسة ألوية من القتال في غزة، تضم آلاف الجنود.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو”، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أنه “يُنظر إلى قرار الجيش الإسرائيلي بتخفيض عدد قواته في القطاع الفلسطيني على أنه إشارة إلى أن إسرائيل بدأت تتحول أخيراً بعيداً عن القصف واسع النطاق وتتجه أكثر نحو توجيه ضربات مستهدفة لكبار قادة حماس”.

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وقال أحد المسؤولين: “ما نراه هو بداية المرحلة الانتقالية”، وأضاف آخر أن واشنطن “مسرورة برؤية التحول” لكنها تتمنى لو تغيرت الاستراتيجية العسكرية للجيش الإسرائيلي في وقت أقرب بكثير، بحسب المنفذ.

وقال مصدر “بوليتيكو”، إن مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، صالح العاروري، في انفجار بعد هجوم بطائرة بدون طيار في إحدى ضواحي بيروت يوم الثلاثاء قد يكون “علامة أخرى على استعداد إسرائيل للتحول إلى المزيد من العمليات المستهدفة”.

إسرائيل طيران كندا تل أبيب

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