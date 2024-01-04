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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرتب 4800 جنيه.. فرص عمل للشباب بجميع المحافظات

وظائف
وظائف

يسعي كثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي وأيضا توفر لهم مميزات مثل التأمين الصحي والاجتماعي وعليه تعلن دائما الحكومة عبر شركاتها عن وظائف شاغرة.

فرص عمل وزارة العمل

فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة العمل، للشباب  بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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و ضمَّت الوظائف المعلنة بالأمن الإداري بالقطاع الخاص بمختلف مدن الجمهورية مع توفير عدة مميزات للملتحقين بها، لأصحاب الخبرة وبدون الخبرة مؤهلات عليا ومتوسطة بداية من 18 عاما حتى 60 عاما برواتب جميعها تتخطى الحد الأدنى للأجور.

ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتشرف مديريات العمل على توقيع العقود ضمانا لحق الطرفين.

تخصصات فرص عمل وزارة العمل

وفقا لمديريات العمل بالمحافظات تشمل تخصصات فرص العمل أمن الإدارى كما يلي :-

-  الحاجة إلي 150 فرد أمن إدارى خبرة من عامين لـ5 أعوام راتب يبدأ من 3800 جنيه سن يبدأ من 22 حتى 60 عاما.

- كما تطلب شركة حراسة 100 فرد أمن إدارى مؤهلات عليا ومتوسطة سن من 21 حتى 45 عاما براتب يبدأ من 4500 جنيه.

- كما تطلب شركة أمن أخري 100 فرد أمن راتب يبدأ من 4850 جنيها للمؤهلات العليا والمتوسطة.

- شركة حراسة تطلب 100 فرد أمن سن من 20 حتى 45 عام راتب يبدأ من 4000 جنيه.

-شركة أمن وحراسة تطلب 210 ضباط أمن إداري خبرة أو بدون سن من 21 حتى 55 عاما مع تحديد الراتب وفقا للخبرة والموقع.

مميزات فرص عمل مديريات العمل

وهناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها الملتحق فى وظائف الأمن الإدارى بالمحافظات ما يلي :-

-يحصل الملتحق بالوظيفة علي تأمين طبي .

- كما يحصل علي تأمين اجتماعي.

-كما توفر الشركات سكن للمغتربين.

-بدلات انتقالات.

-  كما توفر الشركة بدل وجبة.

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طريقة التقديم على وظائف مديريات العمل

ويمكن التقديم للوظائف الخالية عبر مديريات العمل بالسيرة الذاتية وطلب عمل توظيف موضح به اسم الوظيفة الخالية.

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