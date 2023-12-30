8500 جنيه شهرياً.. فرص عمل مميزة للشباب | أعرف الشروط

تسعي الحكومة وزارتها المختلفة والهيئات التابعة لها من توفير فرص عمل للشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالاعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

فرص عمل الشباب والرياضة



فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، وذلك في إحدى الشركات الخاصة المشهورة والتي أعلنت عن حاجتها للتعيين موظف خدمة عملاء «قطاع البنوك» حيث يحصل الملتحق بالعمل علي مجموعة من الحقوق والمميزات المختلفة.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف الشباب والرياضة والتي تتضمن مايلي :-



- تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم الحصول على مؤهل عالي.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم الحد الأقصى للسن 29 سنة.

- كما تشكل الشروط الواجب توافرها موقف واضح من التجنيد.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم التفرغ التام.



تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن فرص عمل الشباب والرياضة الحاجة إلى موظف خدمة عملاء «قطاع البنوك».

حيث تتضمن أماكن العمل المتاحة داخل مجموعة من المحافظات والتي تشمل ما يلي :-

-محافظة القاهرة.

- محافظة الجيزة.

- محافظة أسيوط.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة



ويحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة على مجموعة من المميزات التي تتضمن ما يلي :-

- العمل داخل البنك ويوجد فرصة للتعيين فى البنك بشكل مباشر.

- يحصل الملتحق بالوظيفة الراتب الإجمالي: 8500 جنيه.

- كما أن عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.