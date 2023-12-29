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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهز ورقك.. وظائف حكومية جديدة.. أعرف الشروط

وظائف
وظائف

تسعي الحكومة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المواطن للعمل من خلال  الوظائف الشاغرة وفرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية.


وظائف حكومية جديدة 


وظائف جديدة توافرت بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي يمكن التقديم عليها حتى 23 يناير المقبل وفقا للشروط المطلوبة.

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الأوراق المطلوبة لوظائف وزارة التضامن

هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التقديم على وظائف وزارة التضامن وتتضمن ما يلي :- 


- تقديم بيان حالة وظيفية معتمد موضح به: «التأهيل العلمي، والمؤهلات الإضافية، والخبرة النوعية والزمنية الخاصة الممنوحة له، والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، والتدرج الوظيفي للمتقدم، والدورات الحاصل عليها، وتقارير الكفاية، ومحل الميلاد والإقامة، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها».

- شهادة معتمدة من الجهة التابع لها موضح بها توقيع أي جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية للمتقدم من عدمه.

-  صورة شخصية.

- تقديم سيرة ذاتية موضح بها أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الجهات التي عمل بها أو يعمل بها مؤيدة بالمستندات.

- مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لها والمطلوب شغلها، وذلك من خلال المهام التخصيصية الخاصة الموضحة ببطاقة وصف الوظيفة، طبقا للنموذج المرفق.

-  إحضار شهادة خبرة من أصحاب المعاشات بالقوات المسلحة أو الشرطة الراغبين في التقدم.

-  صورة بطاقة الرقم القومي مع مراعاة استيفاء الشروط الموضحة ببطاقة وصف الوظيفة المراد التقدم لها.

وظائف خالية في وزارة التضامن

- تتضمن فرص العمل المعلنة فى وزارة التضامن الحاجة إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

-  رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

-  رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

-  مدير عام الإدارة العامة للأمن.

- مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

-  مدير عام الإدارة العامة لرعاية المغتربين والمغتربات.

-  مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض.

-  مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

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طريقة التقديم لوظائف وزارة التضامن


ويمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة من قبل وزارة التضامن إرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي حيث أن آخر موعد للتقديم 23 يناير المقبل.

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