لو خريج حقوق.. موعد سحب ملفات وظائف النيابة الإدارية

يسعي الكثير من الشباب إلي معرفة شروط وموعد التقديم لمسابقة النيابة الإدارية في وظائف معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي دفعة 2023.

موعد التقديم في مسابقة النيابة الإدارية



حيث تم فتح باب سحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 16 ديسمبر 2023 والتي تستمر حتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.

موعد سحب الملفات

و أعلن مركز الإعلام والرصد الخاص بالنيابة الإدارية عن بدء موعد سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية حيث بدءت إجراءات سحب الملفات لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة «شبين الكوم»، وكلية الحقوق بجامعة «السادات» من دفعة 2023، يوم أمس الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومن المقرر أن يكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

ضوابط سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية



- تتضمن ضوابط سحب الملفات كتابة الاسم رباعي وباللغة العربية من واقع بطاقة الرقم القومي، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الاسم بعد إدخالة.

- كما يلزم كتابة الرقم القومي المكون من «14» رقم بصورة دقيقة وصحيحة كما هو موجود ببطاقة الرقم القومي، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومي بعد إدخالة.

- يتم التأكيد على ضرورة إدخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة باللغة الإنجليزية، حيث إن البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الوحيدة بين المتقدم والنيابة.

- يلزم كتابة عنوان الإقامة بصورة دقيقة «محافظة الإقامة، قسم شرطة الإقامة، ورقم العقار، واسم الشارع المقيم به».

- تحديد الجامعة بكل دقة، وتحديد الشعبة «إنجليزي - فرنساوي - عربي) من واقع شهادة التخرج، حيث انه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

- كتابة المجموع الحاصل علية وكتابة المجموع الكلي من واقع شهادة التخرج، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على المجموع بعد إدخاله.

- يتم تحديد سنة التخرج بكل دقة، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على سنة الدفعة بعد تحديدها.

- وبالنسبة لوظيفة الوالد والوالدة في حالة المعاش أو الوفاة يتم ذكر الوظيفة السابقة تفصيلا.

- يلزم استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة في كل الصفحات مع مراعاة في حالة عدم وجود أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصصة عبارة لا يوجد.

- يلزم طباعة نسخة مبدئية للمراجعة فقط وتعديل وتدقيق البيانات المسجلة بها، وبعد الانتهاء من يجب عليك طباعة 5 نسخ من وثيقة التعارف والتوقيع عليها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية

- تشمل المستندات المطلوبة طلب تعيين باسم المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة شهادة التخرج المؤقتة مبيناً بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف بدون إحضارها - شرط أساسي لقبول الملف.

- يلزم تقديم شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة على حده، على أن تكون متطابقة في المجموع مع شهادة التخرج المؤقتة، ولا يقبل الملف بدون احضارها - شرط أساسي لقبول الملف.

- كما تشمل المستندات المطلوبة صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بأرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصولة للبلاد وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.

- تقديم شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها.

- تقديم عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

- كما تشمل المستندات المطلوبة إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13* 18 سم.