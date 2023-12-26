وظائف جديدة في أكاديمية البحث العلمي .. الشروط والتفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي أنه في إطار التعاون مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA تعلن الأكاديمية عن الوظائف التالية:



- وظيفة باحث كبير في فيزياء المناخ (ECE) للطاقة والمناخ والبيئة،كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA بالنمسا على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، وسيعمل المرشح المختار بعقد بدوام كامل أو جزئي.

- وظيفة باحث أكاديمي في نظام للطاقة والمناخ والبيئة ضمن برنامج (PM) ، مجموعة أبحاث إدارة التلوث، كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA بالنمسا على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، سيعمل المرشح المختار بعقد بدوام جزئي.

لمزيد من المعلومات يمكنكم للدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-29/

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-30/

على جانب آخر عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءً مع بعض الباحثين المصريين في إطار التعاون بين الباحثين المصريين والأجانب، وذلك لعرض مشروعاتهم البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوزير بالإنجازات العلمية للعلماء المصريين، مشيرًا إلى أهمية البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الأبحاث العلمية ليس للترقية فقط بل هي ضرورة لخدمة المجتمع.

وناقش الوزير سُبل دعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر، وكيفية تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية حريصة على دعم البحث العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين المصريين لتنفيذ أبحاثهم.

وتناول اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين الأجانب، من أجل تحقيق التكامل والاستفادة العلمية في مجال البحث العلمي في مصر، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير الأساليب البحثية، وزيادة الإنتاج العلمي؛ لحل المشكلات التي تواجه المجتمع من خلال التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلة.

من جانبه، أشار الدكتور ياسر رفعت إلى دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للباحثين، من خلال توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم الأكاديمي من خلال تقديم الوزارة للعديد من البرامج والمنح البحثية التي تستهدف دعم الباحثين المصريين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام تقييم البحوث العلمية، بما يضمن كفاءة الأبحاث ومساهمتها في حل المشكلات المجتمعية.