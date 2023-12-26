عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. ورشة عمل بآثار عين شمس حول النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس

كلية الآثار جامعة
كلية الآثار جامعة عين شمس

أعلنت وحدة النشر العلمي بكلية الآثار بجامعة عين شمس عن ورشة عمل عن بُعد بعنوان: النزاهة الأكاديمية (خطوات لتجنب الاقتباس)، في الساعة السابعة من مساءً يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.
On Academic integrity: steps to avoid plagiarism.

txt

تحسين تجربة الطلاب.. خبير يوضح استراتيجيات التحول الرقمي في الجامعات المصرية

txt

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب حقوق عين شمس

كلية الآثار جامعة عين شمس

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة شيماء أحمد، مدير وحدة النشر العلمي.

تحاضر في الورشة، الدكتورة فاطمة إسماعيل، أستاذ علم اللغويات المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان، وتتناول الورشة ما يلي: تعريف السرقة الأدبية، ونظرة عامة على أنواع ودرجات الانتحال، وكيفية تجنب الوقوع فى فخ السرقة الأدبية، وكيفية تدوين الاستشهادات والاقتباسات بطريقة سليمة.

وللحضور يرجى مسح الكود أو الدخول على رابط المحاضرة التالي:

https://2u.pw/6kM8lNA

وكرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته التى عقدها يوم الإثنين الموافق ٢٥ ديسمبر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ،فريق عمل المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ومقره إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس لفوزه بجائزة الريادة في رقمنة التعليم العالي UNESCO-ICHEI digitalization pioneer  case award 2023 ، تحت رعاية المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو UNESCO-ICHEI  وذلك عن انجازات المركز فى مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي المصرية في مجال التعليم والتعلم الرقمي وهي أحد أنشطة المركز.

بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعضو مجلس الجامعة ، ا.د أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة ، أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسادة أعضاء المجلس.

وقد تكون فريق العمل من: ا.د منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ومدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ورئيس فريق عمل المشروع ، د. داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني ونائب مدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد، ا.د هاني يوسف رئيس قسم التدريب بالوحدة المركزية للتعلم الالكتروني، د. هبة شوقي منسق مشاريع في الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني وا.د دعاء انس عضو الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني و د. ايه عبد اللطيف و د. محمد يسري أعضاء فريق المشروع.

وكانت الدكتورة  مني عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ومدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ورئيس فريق عمل المشروع قد تسلمت الجائزة ضمن فعاليات المنتدى العالمي لشركاء المعهد الدولي للتعليم عن بعد الذي ينظمه المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو بمدينة Shenzhen بالصين.

 

Jobs Education كلية الاثار جامعة عين شمس ورشة عمل النزاهة الأكاديمية تجنب الاقتباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

الرئيس الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن اغتيال مستشار الحرس الثوري

موضوعات متعلقة

استدامة وتطوير.. خبير يكشف أبرز فوائد التحول الرقمي بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

خبير يكشف لـ “صدى البلد” المستقبل المتوقع للتحول الرقمي في التعليم العالي

اليوم.. حفل تكريم أوائل الخريجين بـ "حقوق" عين شمس

الثلاثاء.. ورشة عمل بآثار عين شمس حول النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس

ترشيحاتنا

أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية كبيرة في هجوم جوي على مدينة فيودوسيا

الخضري: تصرف مدرب فيوتشر خلال المؤتمر الصحفي غريب.. والبدري الأفضل لتدريب بيراميدز

اعمله بمزاجك أحسن.. دار الإفتاء: النذر المعلق دليل على بخل صاحبه

محارق الجثث لا تتوقف.. كورونا تعود بقوة في الصين وهذه البلدان

باق يومان.. البترول تحذر عملاء غاز المنزل بشأن آخر فاتورة في السنة

فرسة وقشطة والريسة.. كواليس 21 يوما كافحت فيها "الآداب" راقصات وفتيات ليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

فيديو

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ