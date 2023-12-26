اليوم.. ورشة عمل بآثار عين شمس حول النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس

أعلنت وحدة النشر العلمي بكلية الآثار بجامعة عين شمس عن ورشة عمل عن بُعد بعنوان: النزاهة الأكاديمية (خطوات لتجنب الاقتباس)، في الساعة السابعة من مساءً يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.

On Academic integrity: steps to avoid plagiarism.

كلية الآثار جامعة عين شمس

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة شيماء أحمد، مدير وحدة النشر العلمي.

تحاضر في الورشة، الدكتورة فاطمة إسماعيل، أستاذ علم اللغويات المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان، وتتناول الورشة ما يلي: تعريف السرقة الأدبية، ونظرة عامة على أنواع ودرجات الانتحال، وكيفية تجنب الوقوع فى فخ السرقة الأدبية، وكيفية تدوين الاستشهادات والاقتباسات بطريقة سليمة.

وللحضور يرجى مسح الكود أو الدخول على رابط المحاضرة التالي:

https://2u.pw/6kM8lNA

وكرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته التى عقدها يوم الإثنين الموافق ٢٥ ديسمبر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ،فريق عمل المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ومقره إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس لفوزه بجائزة الريادة في رقمنة التعليم العالي UNESCO-ICHEI digitalization pioneer case award 2023 ، تحت رعاية المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو UNESCO-ICHEI وذلك عن انجازات المركز فى مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي المصرية في مجال التعليم والتعلم الرقمي وهي أحد أنشطة المركز.

بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعضو مجلس الجامعة ، ا.د أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة ، أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسادة أعضاء المجلس.

وقد تكون فريق العمل من: ا.د منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ومدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ورئيس فريق عمل المشروع ، د. داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني ونائب مدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد، ا.د هاني يوسف رئيس قسم التدريب بالوحدة المركزية للتعلم الالكتروني، د. هبة شوقي منسق مشاريع في الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني وا.د دعاء انس عضو الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني و د. ايه عبد اللطيف و د. محمد يسري أعضاء فريق المشروع.

وكانت الدكتورة مني عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ومدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ورئيس فريق عمل المشروع قد تسلمت الجائزة ضمن فعاليات المنتدى العالمي لشركاء المعهد الدولي للتعليم عن بعد الذي ينظمه المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو بمدينة Shenzhen بالصين.