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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب حقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يتساءل الكثير من طلاب كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، جداول امتحانات الترم الأول 2024 حتى يكونوا على علم بها لمراجعة المقررات الدراسية بشكل جيد، لكي يحصلوا على تقديرات مرتفعة دون قلق أو توتر.

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جداول امتحانات الترم الأول 2024 للشعبة الإنجليزية

وأعلنت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، عن مواعيد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث أنه من المقرر انطلاق امتحانات الفرقة الأولى بالشعبة الإنجليزية يوم الاثنين 8 يناير المقبل، والفرقة الثانية يوم 3 يناير، أما الفرقة الثالثة يوم 4 يناير، والفرقة الرابعة يوم الاثنين 8 يناير 2024.

وكان قد قامت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس نيابًة عن الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة بتوزيع جوائز مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال للعام الجامعي 2023 – 2024 والذي تم بتنسيق ا. طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وأقيمت مسابقاته علي مسرح كلية البنات في الفترة من 13/12/2023 وحتي 24/12/2023    بمشاركة ٨ كليات بفرقها الطلابية للعزف والغناء، كما شاركت كليات أخري بالطلاب في مجال الغناء الفردي وكانت الكليات المشاركة هي كلية العلوم والحاسبات والمعلومات والتمريض والحقوق والآداب والألسن والصيدلة والتربية والبنات والهندسة وكلية التجارة.  

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  وإشراف ا. إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.
                                                 
وقد تشكلت لجنة التحكيم من أساتذة متخصصين في الغناء والموسيقي من المعهد العالي للموسيقي العربية وهم: 
الدكتور معتز متولي أستاذ التأليف الموسيقي والنظريات – المعهد العالي للموسيقي العربية .
الدكتور أشرف عزت  أستاذ آلة العود بقسم الآلات – المعهد العالي للموسيقى العربية .
الدكتورة نجوي إبراهيم ممدوح  أستاذ الغناء الغربي - المعهد العالي للموسيقي العربية

جداول امتحانات الترم الأول 2024 للشعبة الإنجليزية
جداول امتحانات الترم الأول 2024 للشعبة الإنجليزية
جداول امتحانات الترم الأول 2024 للشعبة الإنجليزية
جداول امتحانات الترم الأول 2024 للشعبة الإنجليزية
جداول امتحانات الترم الأول 2024 للشعبة الإنجليزية
جداول امتحانات الترم الأول 2024 للشعبة الإنجليزية
جداول امتحانات الترم الأول 2024 للشعبة الإنجليزية
جداول امتحانات الترم الأول 2024 للشعبة الإنجليزية
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