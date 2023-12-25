استدامة وتطوير.. خبير يكشف أبرز فوائد التحول الرقمي بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحظى بالاهتمام البالغ في تطوير ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات، مما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق التقدم وتحسين الجودة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية.

الرؤية الاستراتيجية

وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتبنى رؤية استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها للباحثين والطلاب، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين الأداء وتيسير الوصول إلى المعرفة.

تحسين تجربة الطلاب

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التحول الرقمي بالجامعات المصرية يركز على تحسين تجربة الطلاب، حيث تطلق الوزارة تطبيقات ومنصات رقمية لتيسير عمليات التسجيل، والوصول إلى المحتوى العلمي بشكل سلس، وتسهيل التواصل مع الهيئة التدريسية، بالإضافة إلى منصة التطوير الأكاديمي لتسجيل المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية.

تقديم خدمات البحث بفاعلية

وتابع: ويتضح التركيز على تقديم خدمات البحث بفعالية، من خلال توفير أدوات بحث متقدمة وقواعد بيانات رقمية شاملة، مما يساهم في رفع مستوى جودة الأبحاث العلمية، وتحسين تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية وتعزيز البحث العلمي في هذه المجالات الحديثة، حيث يتطلع القطاع التعليمي إلى مواكبة التطورات العلمية وتحقيق تواكب فعال مع معايير التعليم العالمي.

دعم الأبحاث المتقدمة

وأضاف الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على توفير الدعم الرقمي للأبحاث المتقدمة، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الباحثين.

الشراكات مع القطاع الخاص

ونوه الدكتور رضا مسعد، بأن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الحلول الرقمية، مما يعزز التواصل بين الأكاديميين والصناعيين لتحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.

استدامة وتطوير

وأشار الخبير التربوي، إلى أن وزارة التعليم العالي مستمرة في تطوير استخدام التكنولوجيا لضمان استمرارية العمليات التعليمية والبحثية وتحفيز الابتكار للارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر.

أبرز فوائد التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي

ولفت الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن أبرز فوائد التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل فيما يلي:

تحسين جودة التعليم والبحث العلمي:

يساعد التحول الرقمي على تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية تفاعلية وأكثر كفاءة، وتقديم خدمات بحثية متطورة.

رفع كفاءة الأداء:

يساعد التحول الرقمي على رفع كفاءة الأداء في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال أتمتة العمليات الإدارية وتوفير أدوات تحليلية متطورة.

زيادة الإنتاجية:

حيث يساعد التحول الرقمي على زيادة الإنتاجية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة العمليات.

ربط الجامعات بسوق العمل:

حيث يساعد التحول الرقمي على ربط الجامعات بسوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص للطلاب للتدريب العملي والتعاون مع الشركات والمؤسسات.