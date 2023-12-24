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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء.. ورشة عمل بآثار عين شمس حول النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت وحدة النشر العلمي بكلية الآثار بجامعة عين شمس عن ورشة عمل عن بُعد بعنوان: النزاهة الأكاديمية (خطوات لتجنب الاقتباس)، في الساعة السابعة من مساءً يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.
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كيف تساهم الأنشطة في تشكيل مسار الطلاب الجامعيين؟.. خبير يجيب

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خبير: الأنشطة الطلابية تتحول لملتقى لتنمية وتأهيل الشباب في الجامعات المصرية

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة شيماء أحمد، مدير وحدة النشر العلمي.

تحاضر في الورشة، الدكتورة فاطمة إسماعيل، أستاذ علم اللغويات المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان، وتتناول الورشة ما يلي: تعريف السرقة الأدبية، ونظرة عامة على أنواع ودرجات الانتحال، وكيفية تجنب الوقوع فى فخ السرقة الأدبية، وكيفية تدوين الاستشهادات والاقتباسات بطريقة سليمة.

وللحضور يرجى مسح الكود أو الدخول على رابط المحاضرة التالي:

https://2u.pw/6kM8lNA


وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة ورابطة الخريجين بالجامعة، يوم التوظيف للكلية، بمشاركة ١٣ شركة عالمية و محلية.

وافتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية الألسن، فعاليات يوم التوظيف للكلية، بحضور الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن اليوم يأتي إيمانا من الكلية بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة من خلال تقديم كوادر متميزة لتلبية احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، وإسهاما من قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و وحدة متابعة الخريجين في تعزيز التواصل مع خريجي كلية الألسن لتطوير الخطط الأكاديمية والبحثية والتدريبية للكلية بما يحقق تنمية مهارات الطلاب والخريجين وتوجيههم لفرص التدريب والعمل المتاحة.

وأشارت إلى أن يوم التوظيف هذا العام يضم شركات في مجالات متنوعة من بينها الترجمة والتعريب والنشر والنشر الإلكتروني والسياحة والتدريس، وبعض الشركات المتخصصة في أعمال الموارد البشرية والتوظيف.

من جانبها أوضحت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف الأساسي من هذا اليوم هو تهيئة الطلاب لسوق العمل وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف حيث تحرص الكلية على بناء شراكات متعددة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم للحياة العملية.

جامعة عين شمس كلية الاثار ورشة عمل النزاهة الأكاديمية Jobs Education

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