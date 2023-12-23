عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: الأنشطة الطلابية تتحول لملتقى لتنمية وتأهيل الشباب في الجامعات المصرية

الانشطة الطلابية
الانشطة الطلابية بالجامعات

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، على التطور الذي شهدته الأنشطة الطلابية في مصر خلال عام 2023، وذلك بفضل الدعم والإشراف الرئاسي المستمر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يعكس التطور التفاني في تعزيز الثقافة والرياضة على جميع الأصعدة.

txt

5 مراكز مصرية بحثية ضمن المراتب العشرة الأولى في تصنيف سيماجو العالمي

txt

ما الذي جعل المراكز البحثية المصرية في المقدمة؟ خبير تعليم يجيب

توجيه الرؤية نحو التميز

وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن مصر قادت جهودًا مكثفة نحو تعزيز تميز مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود جنت ثمارها بشكل ملحوظ على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مختلف المجالات.

التركيز على التطوير المستمر

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التحسين المستمر والنجاح المستدام لمؤسسات التعليم العالي في مصر ليسوا مجرد إنجازات، بل يظهرون رؤية حقيقية لتطوير وتحسين التعليم العالي في البلاد.

رؤية مستقبلية للتعليم

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن هذا النجاح ليس فقط تحقيقًا، بل يُمثل رؤية حقيقية لتطوير وتحسين التعليم العالي في مصر، حيث يبرز التركيز الجاد على تعزيز الجودة وتمكين المؤسسات التعليمية للتفوق على المستويات الوطنية والعالمية.

دعم مستمر من القيادة السياسية

ولفت عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أهمية الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية في توجيه الجهود نحو تطوير القطاع التعليمي، حيث يظهر هذا الدعم التزامًا بتحفيز التعليم والرياضة كعنصرين رئيسيين في بناء مستقبل مزدهر للشباب.

الإنجازات على الساحة الدولية

ونوه الخبير التربوي، بالنجاحات الملموسة التي حققتها مصر على الساحة الدولية في مختلف الميادين، مما يبرهن على الارتقاء بمستوى التعليم والثقافة والرياضة في البلاد، ويعزز التفاؤل والتطلع إلى المستقبل، حيث يستشرف التقدم المستمر في تحسين التعليم وتعزيز الرياضة كمحرك للتقدم والنمو في مصر.

العوامل التي ساهمت في تطور الأنشطة الرياضية

ولفت عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أن خلال عام 2023 نفذ ما يقرب من 31275 نشاطًا طلابيًا مُقسمة إلى 1485 نشاطًا قميًا و3879 نشاطًا حول برامج التوعية، و25911 نشاطًا من الأنشطة الطلابية العامة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تطور الأنشطة الرياضية في مصر خلال عام 2023، ومن أهم هذه العوامل:

الدعم الحكومي:

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا الأنشطة الطلابية، حيث خصصت الحكومة ميزانيات كبيرة لها، كما تم إنشاء العديد من المنشآت الرياضية الجديدة.

الاهتمام بالعنصر البشري:

تم الاهتمام بالعنصر البشري في الرياضة المصرية، حيث تم إنشاء العديد من الأكاديميات الرياضية لإعداد الكوادر الرياضية المؤهلة.

أهمية الأنشطة الرياضية في مصر

وأوضح الخبير التربوي، أن الأنشطة الرياضية تلعب دورًا مهمًا في المجتمع المصري، ومن أهم هذه الأدوار:

تنمية المهارات الشخصية:

تساعد الأنشطة الرياضية على تنمية المهارات الشخصية للأفراد، مثل مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات.

تعزيز الصحة العامة:

تساهم الأنشطة الرياضية في تعزيز الصحة العامة للأفراد، حيث تساعد على الوقاية من الأمراض وتحسين اللياقة البدنية.
نشر القيم الرياضية:

تساعد الأنشطة الرياضية على نشر القيم الرياضية، مثل روح المنافسة والروح الرياضية.

المستقبل المتوقع للأنشطة الرياضية في مصر

ويتوقع عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن تشهد الأنشطة الرياضية في مصر المزيد من التطور في المستقبل، وذلك بفضل الدعم الحكومي والاهتمام بالقطاع الخاص والاهتمام بالعنصر البشري.

وتساهم الأنشطة الرياضية في تحقيق العديد من الأهداف في مصر، مثل:

بناء الإنسان المصري:

تساهم الأنشطة الرياضية في بناء الإنسان المصري، حيث تساعد على تنمية المهارات الشخصية والصحية للأفراد.

تعزيز التنمية الاقتصادية:

تساهم الأنشطة الرياضية في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة.

تقوية العلاقات الدولية:

تساهم الأنشطة الرياضية في تقوية العلاقات الدولية، حيث تساعد على تبادل الثقافات بين الشعوب.

الانشطة الطلابية تعزيز الثقافة التطور التفاني التطوير المستمر Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

موضوعات متعلقة

خبير: الأنشطة الطلابية بالجامعات في2023 ساعدت على تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم

ألسن عين شمس تعلن مواعيد امتحانات الترم الأول 2024.. تفاصيل

خبير يكشف لـ “صدى البلد” أهمية التعاون الدولي في تعزيز جودة البحث العلمي

خبراء يكشفون جهود الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة.. ويؤكدون: لابد من الاهتمام بمواكبة البحث العلمي للتحديات المختلفة

ما الذي جعل المراكز البحثية المصرية في المقدمة؟ خبير تعليم يجيب

التفاعل مع المجتمع.. خبير يوضح جهود الجامعات المصرية في تحقيق التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

وصول بعثة الأهلي إلي مطار الملك عبد العزيز استعدادًا للسفر إلى الإمارات.. صور

خبر غير متوقع .. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. فيديو

القسام تعلن تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها

بشرى بشأن معاشات العام الجديد.. اعرف شروط التسوية واستحقاق الزيادة

قطع الطريق على الأندية الإنجليزية.. نابولي يعلن تجديد عقد فيكتور أوسيمين

مفاوضات مكثفة للتوصل لاتفاق| أول خطوة جدية من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

جمال شعبان يكشف أسباب برودة اليدين والقدمين |تفاصيل

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

فيديو

أنا لست متدينة ولكن روحانية..فنانة شهيرة تكشف رحلتها من ارتداء الحجاب حتى خلعه

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ