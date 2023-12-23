خبير: الأنشطة الطلابية تتحول لملتقى لتنمية وتأهيل الشباب في الجامعات المصرية

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، على التطور الذي شهدته الأنشطة الطلابية في مصر خلال عام 2023، وذلك بفضل الدعم والإشراف الرئاسي المستمر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يعكس التطور التفاني في تعزيز الثقافة والرياضة على جميع الأصعدة.

توجيه الرؤية نحو التميز

وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن مصر قادت جهودًا مكثفة نحو تعزيز تميز مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود جنت ثمارها بشكل ملحوظ على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مختلف المجالات.

التركيز على التطوير المستمر

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التحسين المستمر والنجاح المستدام لمؤسسات التعليم العالي في مصر ليسوا مجرد إنجازات، بل يظهرون رؤية حقيقية لتطوير وتحسين التعليم العالي في البلاد.

رؤية مستقبلية للتعليم

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن هذا النجاح ليس فقط تحقيقًا، بل يُمثل رؤية حقيقية لتطوير وتحسين التعليم العالي في مصر، حيث يبرز التركيز الجاد على تعزيز الجودة وتمكين المؤسسات التعليمية للتفوق على المستويات الوطنية والعالمية.

دعم مستمر من القيادة السياسية

ولفت عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أهمية الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية في توجيه الجهود نحو تطوير القطاع التعليمي، حيث يظهر هذا الدعم التزامًا بتحفيز التعليم والرياضة كعنصرين رئيسيين في بناء مستقبل مزدهر للشباب.

الإنجازات على الساحة الدولية

ونوه الخبير التربوي، بالنجاحات الملموسة التي حققتها مصر على الساحة الدولية في مختلف الميادين، مما يبرهن على الارتقاء بمستوى التعليم والثقافة والرياضة في البلاد، ويعزز التفاؤل والتطلع إلى المستقبل، حيث يستشرف التقدم المستمر في تحسين التعليم وتعزيز الرياضة كمحرك للتقدم والنمو في مصر.

العوامل التي ساهمت في تطور الأنشطة الرياضية

ولفت عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أن خلال عام 2023 نفذ ما يقرب من 31275 نشاطًا طلابيًا مُقسمة إلى 1485 نشاطًا قميًا و3879 نشاطًا حول برامج التوعية، و25911 نشاطًا من الأنشطة الطلابية العامة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تطور الأنشطة الرياضية في مصر خلال عام 2023، ومن أهم هذه العوامل:

الدعم الحكومي:

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا الأنشطة الطلابية، حيث خصصت الحكومة ميزانيات كبيرة لها، كما تم إنشاء العديد من المنشآت الرياضية الجديدة.

الاهتمام بالعنصر البشري:

تم الاهتمام بالعنصر البشري في الرياضة المصرية، حيث تم إنشاء العديد من الأكاديميات الرياضية لإعداد الكوادر الرياضية المؤهلة.

أهمية الأنشطة الرياضية في مصر

وأوضح الخبير التربوي، أن الأنشطة الرياضية تلعب دورًا مهمًا في المجتمع المصري، ومن أهم هذه الأدوار:

تنمية المهارات الشخصية:

تساعد الأنشطة الرياضية على تنمية المهارات الشخصية للأفراد، مثل مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات.

تعزيز الصحة العامة:

تساهم الأنشطة الرياضية في تعزيز الصحة العامة للأفراد، حيث تساعد على الوقاية من الأمراض وتحسين اللياقة البدنية.

نشر القيم الرياضية:

تساعد الأنشطة الرياضية على نشر القيم الرياضية، مثل روح المنافسة والروح الرياضية.

المستقبل المتوقع للأنشطة الرياضية في مصر

ويتوقع عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن تشهد الأنشطة الرياضية في مصر المزيد من التطور في المستقبل، وذلك بفضل الدعم الحكومي والاهتمام بالقطاع الخاص والاهتمام بالعنصر البشري.

وتساهم الأنشطة الرياضية في تحقيق العديد من الأهداف في مصر، مثل:

بناء الإنسان المصري:

تساهم الأنشطة الرياضية في بناء الإنسان المصري، حيث تساعد على تنمية المهارات الشخصية والصحية للأفراد.

تعزيز التنمية الاقتصادية:

تساهم الأنشطة الرياضية في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة.

تقوية العلاقات الدولية:

تساهم الأنشطة الرياضية في تقوية العلاقات الدولية، حيث تساعد على تبادل الثقافات بين الشعوب.