اليوم.. حفل تكريم أوائل الخريجين بـ "حقوق" عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عقد الحفل السنوي الذي تقيمه الكلية لتكريم أوائل الفرق من الشعب المختلفة والخريجين (عربي - انجليزي - فرنسي) وأوائل الدبلومات والطلاب المتميزين في كافة المجالات والموظف المثالي والعامل المثالي وذلك عن العام الدراسي 2023/2022.

جامعة عين شمس

ويأتي ذلك اليوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمدرج الاحتفالات في الكلية.

بدأت فعاليات "كليمثون 2023" “Climathon 2023” بمركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بجامعة عين شمس وبالشراكة مع جمعية نهضة المحروسة و Youthinkgreen Egypt. وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بإشراف الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار و الدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار ووريادة الاعمال بجامعة عين شمس

ويعتبر حدث كليماثون جز ًءا من مبادرة "كليماثون" العالمية Climathon وهو حدث على طراز الهاكاثون تنظمه منظمة KIC-Climate ، وهو مجتمع المعرفة والإبتكار الأوروبي الذي يركز على معالجة تغير المناخ. الهدف من فعاليات Climathon هو جمع الأفراد ورجال الأعمال والمبتكرين ومحللي المشكلات للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المناخ المحلية ولإيجاد أفكار وحلول مستدامة للتحديات المناخية في مجالات الطاقة والكهرباء والغذاء والزراعة.

حيث قدمت منظمة الأغذية والزراعة FAO شرح للمشاكل التي تواجه قطاع الأغذية والزراعة ليتعاون المشاركون خلال ثلاثة أيام لتطوير أفكار وحلول تعالج تحديات محددة متعلقة بالمناخ تواجه مجتمعاتهم المحلية. حيث تشجع هذه الأحداث الإبداع والتعاون وريادة الأعمال لمعالجة قضايا المناخ كما شارك خلال الكليمثون بعض الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الزرعة قصص نجاحهم في هذا المجال وهم شركة Egrobots وشركة أجريكاش وشركة كروبسا ثم محاضرة عن تمويل الشركات الناشئة ومحاضرة عن كيفية العرض ثم مرحلة الإرشاد والتدريب طوال الأيام حتي يتمكن المشاركون من تشكيل فرقً متناسقة ويطرحون الأفكار ويطورون نماذجهم الأولية أو مقترحات لها القدرة على إحداث تأثير إيجابي على الاستدامة المحلية والقدرة على التكيف مع المناخ.