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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في الكاتدرائية .. وزير الإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على التوجه بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد.

جاء ذلك خلال استقبال قداسة البابا للوزير بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وأن يديم على وطننا الغالي مصر وشعبه الكريم الأمن والسلام والاستقرار ودوام حالة المحبة وأوجه التعايش السلمي العميق بين أبناء الوطن، مؤكداً على أن التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم النماء والاستقرار بالدولة.

بدوره توجّه البابا "تواضروس الثاني" بالشكر الى وزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لكل العاملين بوزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة بالسداد والتوفيق في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة. 

كما أعرب البابا "تواضروس الثاني" عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وكذا تمنياته أن يظل الوطن رمزاً لمعاني وقيم المحبة والسلام .. ويؤكد: التلاحم الفريد لأبناء الأمة سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم النماء والاستقرار بالدولة. 

 

الانتاج الحربى البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد الكاتدرائية المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

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