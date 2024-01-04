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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من جنوب لبنان.. رشقة صاروخية باتجاه مستوطنة مرغليوت

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن رشقة صاروخيّة من جنوب لبنان أطلقت باتجاه هدف صهيوني في محيط مستوطنة مرغليوت.

وأبرزت قناة العربية نقلا عن مصادرها نبأ  مقتل مسؤول حزب الله في منطقة الناقورة حسين يزبك و2 من مرافقيه بغارة جوية.

فيما نفت وسائل إعلام لبنانية صحة ما يتردد حول اغتيال مسؤول منطقة ​صيدا​ في "​حزب الله​" الشيخ ​زيد ضاهر​، وعضو مجلس علماء ​فلسطين​ الشيخ يوسف طحيبش .

وكان مصدر أمني لبناني بارز قد قال الأربعاء إن القصف الذي أدى الى استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العاروري وستة آخرين في الضاحية الجنوبية لبيروت جرى عبر “صواريخ موجّهة” أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية.
 


وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية؛ فقد أوضح المصدر الأمني المطلع على التحقيقات الأولية أن “اغتيال العاروري حصل بواسطة صواريخ موجهة أطلقتها طائرة حربية وليس عبر طائرة مسيّرة”.

وأشار المصدر الي ان زنة الصواريخ التي استهدف بها القيادي الفلسطيني تقدر بنحو مئة كيلوجرام لكل منها”.


وذكر المصدر الأمني اللبناني ان الطائرة الحربية اطلقت ستة صواريخ، اثنان منها لم ينفجرا؛ وآخرين اخترقا سقف طابقين قبل أن يصيبا مكان اجتماع قادة حماس “إصابة مباشرة”.

وأكد المصدر أن الصواريخ التي استخدمت في القصف الثلاثاء تستخدمها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وسبق للأجهزة العسكرية اللبنانية أن عاينت صواريخ مشابهة أطلقتها طائرات إسرائيلية في جنوب لبنان، بعد بدء التصعيد عبر الحدود مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.

واتهمت السلطات اللبنانية وحركة حماس الثلاثاء إسرائيل بقتل العاروري ورفاقه في قصف حيث قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، إنه تمّ عبر طائرة مسيّرة واستهدف مكتباً لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله

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