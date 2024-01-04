مصدر : المنهج المصري التصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين

أكد مصدر مصري لقناة “ القاهرة الإخبارية”، أن المنهج المصري كان وما زال هو التصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم منعا لتصفية القضية.

وفي وقت سابق، دخلت عبر ميناء رفح البري 54 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة، من بينها 4 شاحنات تحمل كمية من الوقود و50 شاحنة تحمل أغذية وأدوية ومستلزمات طبية.

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري اليوم الخميس بأنه تم إدخال 7 سيارات إسعاف، من بينها 4 من السعودية و3 من الكويت.

دخلت إلى قطاع غزة حتى أمس 2299 شاحنة تقل 40 ألفا و274 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بالقطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.