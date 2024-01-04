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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصدر : المنهج المصري التصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين

صدى البلد

أكد مصدر مصري لقناة “ القاهرة الإخبارية”، أن المنهج المصري كان وما زال هو التصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم منعا لتصفية القضية.

 

ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الاحتلال على غزة إلى 22 ألف و438 شهيدا

منذ 7 أكتوبر.. رقم مفاجئ عن أعداد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة

وفي وقت سابق، دخلت عبر ميناء رفح البري 54 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة، من بينها 4 شاحنات تحمل كمية من الوقود و50 شاحنة تحمل أغذية وأدوية ومستلزمات طبية.

 

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري اليوم الخميس بأنه تم إدخال 7 سيارات إسعاف، من بينها 4 من السعودية و3 من الكويت.

 

دخلت إلى قطاع غزة حتى أمس 2299 شاحنة تقل 40 ألفا و274 طنا من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بالقطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

مصدر مصر غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

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