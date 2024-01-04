بعد ظهوره في المدارس.. حيل منزلية لعلاج الجديري المائي

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهور الجديري المائي بين الأطفال في المدارس المصرية حالة من القلق والخوف بين أولياء الأمور.

قال الدكتور هانى الناظر، استاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن الجديري المائي من الأمراض التى تنتشر بشكل سريع في الأماكن المزدحمة لذا تصيب الأطفال في الفصول ذات الكثافة العالية.

وأوضح "الناظر" أن الجديري المائي يسبب أعراض خارجية وداخلية حيث تظهر بقع حمراء صغيرة تتحول لحبوب ثم تتحول لفقاعات صديدي وتصيب مناطق معينة في الوجه وفروة الرأس والصدر والبطن والظهر وقد يمتد للساقين .

ويسبق ظهور أعراض الجديري المائي بحوالي يوم ارتفاع في درجة الحرارة تصل لـ 38 أو أكثر قليلا، بالإضافة للضعف العام ويستمر أسبوع تقريباً.

وأهم شئ في علاج الجديري المائي هو ضرورة خضوع الطفل للراحة التامة في المنزل مع عدم الاستحمام لمدة أسبوع.

وعلاج الجديري المائي يتمثل في التغذية الجيدة وتناول معلقة عسل النحل يوميا صباحا ودهان الأماكن المصابة بمحلول برمنجنات البوتاسيوم بتركيز بنسبة واحد إلى عشرة آلاف تلات مرات يوميا مع تناول دواء مخفض للحرارة ومسكن للألم ومعه دواء مضاد للهستامين مثل كلاريتين او تلفاست او غيرهما لعلاج الرغبة في الهرش.