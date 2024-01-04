عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء فلسطين يوجه طلبًا عاجلًا للأمم المتحدة

ارشيفي
ارشيفي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن قوات الاحتلال تستهدف المخيمات لإشعال الوضع بالضفة حيث يعمل على تدمير بنيتها التحتية وجعلها غير قابلة للحياة.

كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة بالضغط نحو إدخال المواد الإغاثية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور اشرف القدرة أكد ان قوات الاحتلال ارتكبت  13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 شهيد و 318 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكر القدرة في تصريحات له ان 70 % من ضحايا العدوان الصهيوني هم الاطفال والنساء.

وأشار الي ان الانتهاكات الصهيونية ضد المنظومة الصحية ادت الى استشهاد 326 كادر صحي وتدمير 121 سيارة إسعاف، موضحا أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية خروج 30 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة

وقال أيضا : الاحتلال لازال يعتقل 99 كادرا صحيا على راسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف قاهرة وغير انسانية والتعذيب الجسدي والنفسي والتجويع

وأضاف : سلوك الاحتلال الاجرامي يشكل تهديدا وخطرا على مستشفى شهداء الاقصى ومستشفى العودة في المنطقة الوسطى فالاحتلال يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل التابع لجمعية الهلال الاحمر بخان يونس في دائرة الاستهداف والخطر المتكرر

كما طالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى اليها وضمان عدم تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي فيها

وأضاف :خلال 3 شهور من العدوان الصهيوني المتواصل تعمد تدمير البنية التحتية لمستشفيات غزة وشمال غزة ونبذل جهودا حثيثة مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الشريكة لاجراء تدخلات عاجلة من أجل تشغيل خدمات مجمع الشفاء الطبي والمنظومة الصحية شمال غزة وتوفير الادوية والوقود والحماية لها ولطواقمها وتأمين طرق الوصول اليها امام جاحة 800 الف نسمة

كما حث المؤسسات الدولية بارسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية وضمان وصولها الى كافة مناطق قطاع غزة لانقاذ الاف الجرحى لافتا الي ان 1.9 مليون نازح  يتعرضون للمجاعة وانتشار الاوبئة والامراض المعدية وانعدام الماوى والماء والطعام والدواء

كما حذر من كارثة صحية وانسانية لا يمكن وصفها او تحملها في مدينة رفح بعد نزوح اكثر من نصف سكان قطاع غزة اليها في ظروف قاسية من انهيار الخدمات الصحية والبيئية وعدم توفر ادنى المقومات المعيشية

فيما دعا أيضا  المؤسسات الاممية بايجاد اليات فاعلة تضمن قيامها بمهامها الانسانية المطلوبة لمنع الكارثة الانسانية والصحية والبيئية في مراكز الايواء وتوفير الرعاية الصحية والطعام المناسب للاطفال والسيدات الحوامل والمرضى المزمنين فيها.


كما طالب كافة الاطراف الدولية بتوفير اليات فاعلة تضمن مغادرة 6000 جريح كأولوية عاجلة من أجل انقاذ حياتهم

ووجه نداءا عاجلا  للمؤسسات الاممية وعلى راسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة المعتقلين وخاصة من الكوادر الطبية والانسانية والضغط المستمر للافراج عنهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

ترشيحاتنا

احرص عليها.. آداب يوم الجمعة باختصار الاغتسال ودهن الشعر والتطيب

تدخل سافر وإشعال للتوتر .. تحركات عربية للتصدي لانتهاكات إثيوبيا بحق الصومال

بسبب فيلم اصحاب ولا اعز .. يوتيوبر يسب منى زكى والمحكة تصدر قرارها

رابط مسابقة النيابة الادارية للتعرف علي الشروط والأماكن لدفعة 2023

الحوثي يحذر أمريكا : أي استهداف لليمن يستدعي ردًا واسعًا وكبيرًا

وزير الخارجية البريطاني يهدد الحوثيين بسبب الهجمات في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

احترس.. فعل هذه العادة اليومية 3 دقائق يهددك بأمراض كثيرة|أبرزها تلف المعدة

هتخس بسرعة.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا سحرية للتخلص من الكرش

فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

صبحي ومجلس الأولمبية ورؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ