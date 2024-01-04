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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني يهدد الحوثيين بسبب الهجمات في البحر الأحمر

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس إن الهجمات التي يشنها الحوثيون على الممرات البحرية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات دولية.

ورفض وزير الخارجية البريطاني الإفصاح عن الإجراء الذي ستتخذه المملكة المتحدة في هذا الشأن، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف كاميرون "هذا غير قانوني، والأمر لا يتعلق بغزة، ولا يتعلق بإسرائيل هذا يتعلق بحرية الملاحة"، وتابع خلال رحلة إلى كوسوفو: "يتعلق الأمر بقدرة السفن على حمل حمولتها".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن "الاقتصاد العالمي سيعاني، إذا استمرت السفن في التعرض للهجوم بهذه الطريقة غير القانونية وغير المقبولة ويجب أن تتوقف هذه الهجمات أو سيتم اتخاذ إجراءات".

وزير الخارجية البريطاني يهدد الحوثيين الهجمات في البحر الأحمر وزير الخارجية البريطاني الممرات البحرية في البحر الأحمر الاقتصاد العالمى

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