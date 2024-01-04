وزير الخارجية البريطاني يهدد الحوثيين بسبب الهجمات في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس إن الهجمات التي يشنها الحوثيون على الممرات البحرية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات دولية.

ورفض وزير الخارجية البريطاني الإفصاح عن الإجراء الذي ستتخذه المملكة المتحدة في هذا الشأن، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف كاميرون "هذا غير قانوني، والأمر لا يتعلق بغزة، ولا يتعلق بإسرائيل هذا يتعلق بحرية الملاحة"، وتابع خلال رحلة إلى كوسوفو: "يتعلق الأمر بقدرة السفن على حمل حمولتها".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن "الاقتصاد العالمي سيعاني، إذا استمرت السفن في التعرض للهجوم بهذه الطريقة غير القانونية وغير المقبولة ويجب أن تتوقف هذه الهجمات أو سيتم اتخاذ إجراءات".