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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع البترول يشارك في تطوير المدارس التعليمية بالبحيرة

صدى البلد

نفذ قطاع البترول، خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة البحيرة، في إطار ما يوليه القطاع من اهتمام كبير بتنمية مدن ومراكز محافظة البحيرة الأكثر احتياجاً.

وفي إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والتي تهدف لدعم وزيادة مساهمةِ القطاع في التنمية المجتمعية ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية، وتحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، تم  تدشين أعمال مشروع تحسين بيئة التعليم بمحافظة البحيرة من خلال شركة رشيد للبترول.

ويشمل المشروع تصنيع وتسليم ٥٠٠ مقعد خشبي من أصل ٢٠٠٠ مقعد لطلبة المدارس الحكومية بمدينتي إدكو ورشيد،  بالإضافة إلى طلبة المعهد الأزهري بإدكو، باستيعاب ثلاثة تلاميذ للمقعد الواحد،  وذلك بهدف تحسين بيئة التعليم.

وتأتى هذه المساهمة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر. 

 

حضر مراسم  تدشين المشروع عن قطاع البترول مسئول الخدمة المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ورئيس شركة تكنولوجيا الأخشاب،  ومساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للسلامة والصحة المهنية والمسئولية المجتمعية، ومسئول المسئولية المجتمعية بالشركة القابضة للغازات الطبيعية.

وحضر عن محافظة البحيرة كل من نائب محافظ البحيرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ورئيس منطقة البحيرة الأزهرية ورئيس مدينة ومركز رشيد ورئيس مدينة ومركز إدكو وقائد المدارس العسكرية.

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