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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وإمكانية عودته للأهلي

صدى البلد

 أكد أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أنه يستشير والده ولكن قراراته يتخذها بنفسه.

 وقال ريان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أستشير والدي ولكن قراراتي أتخذها بنفسي، انتقالي إلى الجونة وسيراميكا كليوباترا لم يكن يعلم عنها شيء، وعلم الأخبار من خلال وسائل الإعلام". 

وأكمل: "ملتزم بعقدي مع سيراميكا كليوباترا ومستمر معهم لنهاية الموسم لتحقيق أهداف النادي في الموسم الحالي". وأضاف: "لم تحدث مفاوضات مع الزمالك، هناك بند في عقدي مع سيراميكا كليوباترا أن الموسم الحالي لا أنضم لأي فريق إلا بموافقة الأهلي والأولوية للأحمر".

وأتم: "انتمائي للنادي الأهلي، وحاليا منتمي لنادي سيراميكا كليوباترا، لكن اللعب في الزمالك صعب للغاية.

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نجم سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وإمكانية عودته للأهلي

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