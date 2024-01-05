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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدون ضبط مصنع.. 3 طرق سهلة لفتح قفل هاتف هواوي Huawei

فتح قفل هاتف هواوي
فتح قفل هاتف هواوي

إذا كنت لا تستطيع تذكر كلمة المرور الخاصة بـ هاتف هواوي Huawei خاصتك، أو ربما نسيت نمط الشاشة ولا تعرف كيفية فتح قفل هاتفك مرة أخرى، فإليك 4 طرق لإلغاء قفل هاتف هواوي دون الحاجة للقيام بإعادة ضبط المصنع وفقدان بياناتك إلى الأبد.

3 طرق سهلة لفتح قفل هاتف هواوي دون إعادة ضبطه

1. فتح قفل هاتف هواوي باستخدام ميزة Find My Device:

في حال كنت قمت بمزامنة هاتف هواوي مع حساب جوجل الخاص بك، فيمكنك إلغاء قفل كلمة المرور أو نمط الشاشة باستخدام ميزة Find My Device، لذا تأكد من توصيل هاتفك بشبكة الواي فاي وتشغيل موقعه وميزة "العثور على جهازي"، ثم اتبع الخطوات التالية لفتح قفل هاتف هواوي عبر Find My Device:

- افتح صفحة الويب Find My Device على متصفحك، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.
- انقر على اسم هاتف هواوي خاصتك واضغط على "التالي"> ثم "مسح الجهاز".
- أدخل بيانات اعتماد حساب جوجل مرة أخرى للتأكيد، ثم اضغط على "مسح" وسيتم تجاوز كلمة مرور شاشة قفل هواوي بكل سهولة.

2. فتح قفل هاتف هواوي باستخدام ميزة "نسيان النمط":

إذا كنت تستخدم هاتف هواوي بإصدار أندرويد قديم، فستجد ميزة “نسيت النمط” في جهازك، والتي يمكنها أن تساعدك في تجاوز كلمة مرور شاشة قفل هواوي  بنجاح دون إعادة ضبط المصنع، إليك الطريقة: 

- أدخل رمز مرور عشوائي عدة مرات على هاتف هواوي الخاص بك.
- ستظهر عبارة “نسيت النمط” على شاشة هاتفك، اضغط عليه وأدخل بيانات اعتماد حساب جوجل الخاص بك.
- ستتلقى بريدا إلكترونيا من جوجل في حساب Gmail الخاص بك، مما يسمح لك بإعادة ضبط هاتفك المقفل.
- اتبع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني لفتح قفل هاتفك بسهولة.

3. فتح قفل هاتف هواوي باستخدام مكالمة الطوارئ:

استخدم ميزة مكالمة الطوارئ على هاتف هواوي الخاص بك في حالة نسيت كلمة المرور الخاصة بجهازك، يمكن لهذه الميزة تجاوز كلمة المرور على جهازك إذا كان يعمل بإصدار قديم من أندرويد،  إليك كيفية فتح قفل الهاتف عبر ميزة مكالمة الطوارئ من هواوي:

1. انقر على “مكالمة طوارئ” على شاشة قفل هاتف هواوي الخاص بك.

2. اكتب عشر علامات نجمية، ثم انسخها وألصقها في برنامج الاتصال، استمر في فعل ذلك حتى يتم استخدام كل المساحة.

3. عد إلى شاشة القفل، ثم افتح تطبيق الكاميرا.

4. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، سيتم فتح شريط الإشعارات، اختر “الإعدادات”.

5. الصق العلامات النجمية بدلاً من كلمة المرور.

6. استمر في القيام بذلك حتى يتعطل القفل، ويفتح هاتفك.

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