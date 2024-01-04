عودة سميحة أيوب للسينما بـ ليلة العيد

كشف المنتج أحمد السبكي عن مشاركة النجمة الكبيرة سميحة أيوب ضمن أحداث فيلم ليلة العيد المفترض طرحه نهاية الشهر.



ونشر السبكي بوستر دعائى للنجمة سميحة أيوب للترويج للفيلم وعلق عليه قائلا انتظروا النجمة الكبيرة سميحة أيوب فى فيلم ليلة العيد.





بوسترات فيلم ليلة العيد

ونشر أمس المنتج أحمد السبكي مجموعة من البوسترات المنفردة لأبطال فيلم ليلة العيد وشملت كل من يسرا وريهام عبد الغفور ونجلاء بدر ومحمود حافظ وأخرين.





مؤلف الفيلم يتحدث عن ليلة العيد

وكشف المؤلف أحمد عبد الله بعض التفاصيل عن فيلم “ليلة العيد” الذى يشارك فيه رفيق دربه المخرج سامح عبد العزيز وتقوم ببطولته الفنانة يسرا.

وقال أحمد عبد الله فى تصريح لـ “صدى البلد” : “فيلم ليلة العيد تدور أحداثه فى ليلة واحدة تقريبا، وهو من الأفلام التى تلقى الضوء على بعض قضايا المرأة وتتعمق فيها بشكل كبير”.

وأضاف أن الفيلم يناقش قضية القهر المجتمعى والزوجى للمرأة أو بمعنى أدق قهر المرأة بشكل عام، وهو من الأعمال التى سعدت بكتابتها خصوصا وأن العمل يحتوى أيضا على مجموعة من النجوم الكبار مثل يسرا، عبير صبرى، هنادى مهنى.

أخر أفلام سميحة أيوب

ويعتبر هذا الفيلم هو الأول لسميحة أيوب فى السينما بعد غياب لمدة 8 سنوات حيث أن أخر أعمالها فى السينما كان فيلم الليلة الكبيرة عام 2015 وشاركت فيه بجانب كل من عمرو عبد الجليل وأحمد رزق وزينة ووفاء عامر ومحمد لطفي