ما قصة الـ122 مليون جنيه؟.. القبض على شريك أميرة الدهب

تصدرت أميرة الذهب تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتبط اسمها بإلقاء القبض على رجل أعمال يدير مصنعا للأسلحة النارية والمخدرات، لتخرج أميرة الذهب وتنفي تورطها مع عصابة المخدرات مؤكدة على عدم امتلاكها لفروع أخرى ومشاركة زعيم العصابة لها بتلك الفروع الوهمية.

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وقالت أميرة الذهب في لايف عبر صفحتها الرسمية، إنها لا تملك سوى فرع واحد فقط وليس لديها أي شركاء.

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ونفت مصادر أمنية علاقة أميرة الذهب بتلك العصابة التي تم ضبطها منذ قرابة أسبوع بحسب بيان صادر من وزارة الداخلية حيث كشفت تحريات مباحث الجيزة بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات تفاصيل الواقعة كاملة وتبين قيام ١٠ اشخاص بينهم ٣ خارج البلاد بجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الاصطناعي (البودر)، وكذا إدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع ، فضلاً عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة فى محاولة لإسباغها بالصبغة الشرعية .