مستشار وزير التموين: اللي معاه فلوس يشتري ذهب

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين أن أسعار الذهب عالميا ارتفعت من 1950 لـ 2137 دولارا، الأمر الذي انعكس محليا حتى وصلت أسعار الذهب لـ 3150 جنيها.

وأوضح ناجى فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن سبب عدم تراجع أسعار الذهب بقيمة مساوية لأسعار التي زادتها هو حرص المصريين على اقتناءئه كمخزون استراتيجي.

الذهب

وأشار ناجى فرج، إلى أن مبادرة صفر جمارك على الذهب ساهمت في دخول حوالى 2.5 طن، ومنتظر أن تزيد الكميات بنسب كبيرة مع رجوع المصريين فى الخارج فى إجازة نصف العام.

وأكد مستشار وزير التموين،قائلا:" اللى معاه فلوس يشترى ذهب لأنه استثمار جيد "