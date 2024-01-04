نائب: طرح شهادات ادخار لبنكي الأهلي ومصر تستهدف مواجهة التضخم

أشاد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بطرح بنكا الأهلي ومصر، شهادتي ادخار، بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًّا، لمدة عام واحد.

وأكد الصعيدى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن طرح شهادت الإدخار تستهدف مواجهة التضخم ، وزيادة العائد من الإستثمار من شهادات الإدخار.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن هذا توجه إيجابى من جانب الدولة بهدف زيادة مدخرات المواطنين ، وبالتالى يتم إستثمار هذه المدخرات فى البنوك ، وسيكون هناك عائد شهرى للأسرة التي لديها مدخرات لكى تواجه ارتفاع السلع.

وكان قد أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخار بفائدة 27% مدتها سنة تبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

مدة شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بفائدة 27%

مدة شهادة البنك الأهلي المصري بفائدة 27% سنة أو مضاعفاتها، حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا.

سعر شهادة ادخار بنك مصر بفائدة 27%

يبدأ سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بسعر فائدة 27% سنويا هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بفائدة 27%

يبدأ سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بسعر فائدة 27% سنويا هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

شهادة ادخار بفائدة 27% من البنك الاهلي المصري وبنك مصر

أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن طرح بنكه لشهادتي ادخار جديدتين ذات عائد 23.5% و 27% لمدة عام .

قال الإتربي، إن عملية طرح الشهادات سيبدأ من غد الجمعة وسيتم صرف عائد شهادة ال27% بنهاية مدتها و عائد ال 23.5% كل شهر.. وطرح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار بنفس العائد والمدة.