رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. تنبيه عاجل بشأن البيانات والأوراق المطلوبة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يبدأ طلاب الثانوية العامة 2024 تسجيل بياناتهم على استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ويتم حفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن آخر موعد لتسجيل بيانات الطلاب في استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم 22 فبراير 2024

ومن المقرر أن يبدأ الطلاب في تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 “الإلكترونية” إلى المدارس يوم الخميس 29 فبراير 2024

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الثانوية العامة 2024 ، من أنه يجب التأكد من أن استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية موضحا بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها وهي كالتالي :

* بالنسبة لطلاب أدبي :



اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، التاريح ، الجغرافيا ، علم النفس والإجتماع ، الفلسفة والمنطق ، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.



* بالنسبة لطلاب علمي علوم :



اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى ، اللغة الاجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء ، الأحياء ، الجيولوجيا ، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.



* بالنسبة لطلاب علمي رياضة :



اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الاولى ، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات البحتة ، الرياضيات التطبيقية ، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة قيام الطالب بتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية بكافة مشتملاتها ، إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة ، بعد طباعتها من على موقع وزارة التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2024



- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر

-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب

-3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم على ان تكون مطابقة للصورة الموجودة في استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية ، ويكون مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتحتم من الحلف بخاتم شعار الجمهورية

- يلتزم الطالب و ولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية والخاص بعدم حيازة المحمول أو اي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الإمتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك

وتعتمد المدارس استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها

ويقوم المرشد التعليمي في كل مدرسة بمراجعة البيانات الخاصة بـ استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي :

- الشعبة (مواد التخصص )

- اللغة الأجنبية الأولى

- اللغة الأجنبية الثانية

- المواد المترجمة

-الديانة

-مواد الرسوب للطلاب الراسبين

ويجب على الطالب أن يوضح في استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية :

- اللغة الأجنبية الاولى (الانجليزية - الفرنسية - الألمانية )

-اللغة الأجنبية الثانية ( الانجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية - الصينية)

وتكون اللغة الانجليزية هي اللغة الثانية اذا كانت اللغة الأولى للطالب هي الفرنسية أو الألمانية ، وإذا كان الطالب معفي من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء بــ استمارة الثانوية العامة 2024 ويوضح الشعبة التي يؤدي الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية

ويتم سداد 20 جنبيها نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب راسب مقيد على ان تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة بإسم الإدارة العامة للإمتحانات

رابط استمارة الثانوية العامة 2024

من المقرر أن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2024 الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على : https://moe-register.emis.gov.eg/

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2024 من التعامل مع رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، إلا بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:

https://office365.emis.gov.eg/