خالد مشعل: حماس معنية بأمن ومصلحة كل بلد عربي

تعليقا علي اغتيال العاروري..

قال خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، تعليقا على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إن الشهيد شارك في تأسيس كتائب القسام وبذل روحه وجهده في مسيرة المقاومة ضد الاحتلال.

وأضاف مشعل، أن استشهاد قادة حماس يثبت حقيقة أن طريق الشهادة هو خيار قادة الحركة كما هو خيار جنوده، فدماء العاروري ورفاقه الشهداء اختلطت بدماء غزة التي تصنع ملحمة تاريخية في معركة طوفان الأقصى.

وأردف خالد مشعل: معنيون بأمن ومصلحة كل بلد عربي ومعركتنا فقط مع العدو الصهيوني، فالاحتلال يريد تصدير أزمته للخارج في ظل فشله في غزة ويريد توسيع دائرة العدوان.

وأتم خالد مشعل: الاحتلال واهم إذا ظن أن اغتيال القادة سيكسر المقاومة.