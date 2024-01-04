تدريب 32 موظفا ببرنامج الإصلاح الإداري بمركز استدامة في كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات برنامج الإصلاح الإداري بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وذلك لتدريب 32 موظفاً من مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك خلال يومين.

وحاضرت في هذه الدكتورة الفعاليات، الدكتورة نهلة الشبعان، وناقشت كيفية إدارة التغيير وطرق مواجهة الفساد الإداري واستراتيجية الإصلاح الإداري ورؤية تطويره تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وتابعت أن الجهاز الإداري للدولة يهدف إلى تطبيق مشروع التحول الرقمي، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات العمل به، ومنظومة التواصل المؤسسي الرقمي، وتحديث الهيكل التنظيمي، إلى جانب فلسفة تعديل وتحويل جميع ملفات الأرشيفية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل المؤسسات، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية.

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