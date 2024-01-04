محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق «بيلا- حاذق»

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

وتابع محافظ كفر الشيخ، بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بطريق «بيلا- حاذق»، مع توسعة وتطوير الطريق باعتباره أحد مداخل للمدينة، والذي يبلغ طوله 3.5 كم كشريان مروري ييسر حركة المواصلات ويقلل من الكثافة والازدحام المروري، حيث يجرى العمل بوضع طبقة الأسفلت، بمتابعة وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وضمن خطة مديرية الطرق بالمحافظة بإشراف المهندس عماد علي عثمان، مدير المديرية.

وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه يتم حاليا بدء أعمال الطبقة الأسفلتية الأولى بالطريق الرابط بين مدينة بيلا وقرية حاذق، ورفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، وذلك ضمن أعمال التطوير التي تمت بالطرق الداخلية بمركز ومدينة بيلا، حيث تشمل الأعمال إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية الأولى.

ووجه رئيس مدينة بيلا، بمزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة مع مراعاة مناسيب الطريق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار، لتسهيل الحركة المرورية للسيارات وغيرها من المركبات المترددة علي هذا الطريق.