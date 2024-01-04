عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من إنشاء السوق الحضري المطور خلال 15 يوما

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، أعمال إنشاء سوق كفر الشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000 متر مربع، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفر الشيخ.

إغلاق 20 منشأة طبية غير مرخصة في كفر الشيخ

في جولة مفاجئة .. وكيل صحة كفر الشيخ يكافئ العاملين بوحدة أم سن

وشدد محافظ كفر الشيخ على الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال 15 يوماً، ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفر الشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبية لاحتياجات المواطنين.

 

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عدداً من شوارع مدينة كفر الشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وأعمال تجهيزات الرصف بعدد من الشوارع بالمدينة، مكلفا بسرعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد.

كلف محافظ كفر الشيخ، بتحسين الخدمات ومستوى المرافق المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتواصل مع المواطنين ميدانيا وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم، فضلاً عن تنظيم الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، موجهاً بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للخطة والجداول الزمنية الموضوعة.

FB_IMG_1704400514362
FB_IMG_1704400514362
FB_IMG_1704400508356
FB_IMG_1704400508356
FB_IMG_1704400511140
FB_IMG_1704400511140
احتياجات المواطنين الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القيادات التنفيذية القطاعات الخدمية تحسين الخدمات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ توفير حياة كريمة توفير السلع رفع مستوى النظافة شارع صلاح سالم صحة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

موضوعات متعلقة

5 شارع الجبلاية.. كتاب جديد للإعلامي الرياضي عمر البانوبي

إغلاق 20 منشأة طبية غير مرخصة في كفر الشيخ

في جولة مفاجئة .. وكيل صحة كفر الشيخ يكافئ العاملين بوحدة أم سن

دراسة طبية تكشف: ارتفاع معدل انتشار الأنيميا بين الرضع في كفر الشيخ

ضمن «حياة كريمة» .. فحص وعلاج 1361 مواطناً خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

مستقبل وطن كفر الشيخ يكرم كوادره لجهودهم في الانتخابات الرئاسية |صور

إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ.. صور

قوافل علاجية مجانية في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

ترشيحاتنا

أمين الفتوى: «الوسواس القهري» مرض العصر.. وعلاجه عند الأطباء وليس المشايخ

حكم استخدام التطبيقات الإلكترونية في الزواج

باستثناء صلاح .. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لأمم إفريقيا

غدا.. طائرات تغزو سماء بغداد بارتفاع منخفض| ماذا يحدث في العراق؟

قرار عاجل باستدعاء مالك عقار أكتوبر المنهار..تفاصيل

اندلاع حريق بمخزن مواد كيماوية في أكتوبر.. ومحاولات للسيطرة عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل مشروب في الشتاء .. طريقة عمل الكاسترد الدافئ

ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

للأسف .. منشور جديد من هاني النظر بسبب إصابته بالسرطان

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ