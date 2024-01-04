محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من إنشاء السوق الحضري المطور خلال 15 يوما

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، أعمال إنشاء سوق كفر الشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000 متر مربع، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفر الشيخ.

وشدد محافظ كفر الشيخ على الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال 15 يوماً، ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفر الشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبية لاحتياجات المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عدداً من شوارع مدينة كفر الشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وأعمال تجهيزات الرصف بعدد من الشوارع بالمدينة، مكلفا بسرعة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد.

كلف محافظ كفر الشيخ، بتحسين الخدمات ومستوى المرافق المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتواصل مع المواطنين ميدانيا وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم، فضلاً عن تنظيم الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، موجهاً بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للخطة والجداول الزمنية الموضوعة.

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